Begyújtotta a rakétákat Oroszország: valóságos dróneső zúdult az ukrán fővárosra

Ismét nyilvánosságra hozta az ukrán légierő, hogy mekkora volt az orosz támadás mértéke hétfőről keddre virradóra. A jelentés szerint ezúttal összesen 315 Sahed-drónt azonosítottak, ebből 284-et sikeresen hatástalanítottak. Kiemelték, hogy 220-at a légvédelmi eszközökkel semlegesítettek, 64 további pedig károkozás nélkül eltűnt a radarról. Moszkva ezek mellett hét darab rakétával is Ukrajna területére támadt, ezek között volt két KN-23 ballisztikus rakéta, valamint öt Iszkander-K cirkálórakéta. Utóbbiakat a jelentések szerintem teljesen hatástalanították.

Tizenegy helyszínen regisztráltak ellenséges légicsapásokat, 16 helyen pedig lelőtt pilóta nélküli repülőgépek roncsait találták – jelentette a légierő. A támadásokról több felvétel is készült az ukrán fővárosból:

Overnight, Russia launched what is likely to be the largest drone attack in history against the Ukrainian capital of Kyiv as well as the coastal city of Odesa, with hundreds of one-way attack drones targeting primarily homes, apartment buildings, and other civil infrastructure pic.twitter.com/CXlJEdb6U4