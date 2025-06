Súlyos botrányba keverte magát a radikális jobboldal – Nigel Farage szerint semmi ok az aggodalomra

David Bull (címlapképünkön), aki Nigel Farage pártvezető régi szövetségese, korábban számos pozíciót betöltött a Reform UK-ben és az annak elődjének számító Brexit Pártban. Az egykori orvos azonban elsősorban műsorvezetői munkájáról ismert Nagy-Britanniában.

Farage kedden egy londoni eseményen jelentette be a kinevezést, hangsúlyozva, hogy Bull feladata nem az adminisztráció, hanem az aktivisták vezetése és inspirálása lesz. A párt Zia Yusuf korábbi szerepkörét több pozícióra bontja, köztük egy új operatív vezetői és kincstárnoki posztra.

Bull – aki a kinevezés miatt lemondott TalkTV-s hétvégi műsorvezetői állásáról –, "mélyen megtisztelőnek" nevezte az új pozíciót. Kiemelte, a párt gyors növekedése miatt nem fordítottak elég figyelmet az önkéntesekre, és egyik fő feladata a morál fenntartása lesz.

Yusuf múlt csütörtökön mondott le, miután összetűzésbe került Sarah Pochinnal, a Reform egyik új parlamenti képviselőjével, aki a burka betiltását szorgalmazta felszólalásában.

