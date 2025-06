Videók jöttek: hatalmas robbanásokat okozott Ukrajna csapása, mélyen Oroszország belsejében

Helyi jelentések szerint legalább két dróncsapás célpontja volt a VNIIR csebokszári üzem,

amely az orosz cirkálórakéták, ballisztikus rakéták és csapásmérő UAV-k navigációs moduljainak gyártásáról ismert létesítmény - írta a Reuters.

Az orosz tisztviselők még nem jelentették sem a kár mértékét, sem az áldozatok számát.

JSC VNIIR-Progress, which halted operations after a morning UAV attack in Cheboksary, produces Kometa receivers for the Russian army that protect Russian drones from Ukrainian EW systems ASTRA analysisOn the morning of June 9, drones attacked the capital of Chuvashia pic.twitter.com/xO19sFKPs5