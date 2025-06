Zavargások robbantak ki az Egyesült Királyságban: célpontban a kelet-európai bevándorlók?

Ryan Henderson rendőrfőnök-helyettes sajtótájékoztatón elmondta, egyesek "egyértelműen erőszakra készültek", és a rendőrökkel szemben bevetetett fegyverek arra utalnak, hogy az akció előre megtervezett volt. A rendőrség további letartóztatásokat helyezett kilátásba.

A hatóság szerinti "tisztán rasszista zavargás" az északír fővárostól, Belfasttól északra lévő Ballymenában tört ki, miután egy maszkot viselő csoport kivált a békés tüntetésből, barikádokat kezdett felhúzni és ingatlanokra támadott. A rendbontók több órán keresztül Molotov-koktélokat, téglákat és tűzijátékokat dobáltak a rendőrökre, két járőrautó megrongálódott.

'I don't feel safe here anymore. Even yesterday when I picked up my kids from school, a lot of people were looking really awkward at me and my kids like I was the criminal.'Residents of Ballymena's Clonavon Terrace are questioning their future after racist violence erupted pic.twitter.com/LscMt903UP