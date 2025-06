Európa saját hatodik generációs lopakodót épít, Trumptól máris megjött a fenyegetés

Újabb versenyfutás kezdődött a hatodik generációs vadászgépek fejlesztésében, miután az Egyesült Államok márciusban hivatalosan is bejelentette saját projektjét, az F-47-est, amit Donald Trump elnök már az évtized végén hadrendbe állítani. Az európai–ázsiai együttműködésben fejlesztett lopakodó, a GCAP (Global Combat Air Programme) így időnyomásba került. Bár a GCAP programban részt vevő országok – az Egyesült Királyság, Olaszország és Japán – hivatalosan nem tekintik az amerikai gépet versenytársnak, a fejlesztési ütemek közti különbség, valamint az exportpiacokért folytatott küzdelem már most feszültségeket szülhet a partnerek között – számolt be a DefenseNews