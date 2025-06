Kiküldték a frontra az oroszok a csúcsmodern 2Sz43-ast – Pillanatok alatt nekimentek az ukránok

Az ukrán drónok által készített videón egy, a mező szélén álló 2Sz43-as látható. A felderítő drónt egy kamikaze drón követi, ami vélhetően az önjáró tarack lövegét találja el. A Malva ennyitől nyilvánvalóan nem semmisült meg,

de akár komoly károkat is szenvedhetett.

A találatot egyébként a kurszki régióban, az orosz-ukrán határtól 20 kilométerre, Szuhaja alatt lokalizálták.

