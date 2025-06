Nem várt helyen bukkant fel Ukrajna egyik legjobb páncélosa – Orosz katonák parádéznak vele a frontvonalon

Az orosz katonák kezére került Ukrajna egyik legjobb és legmodernebb gyalogsági harcjárműve (IFV), a svéd gyártmányú CV9040. Ukrajna összesen 50 ilyen gépet kapott skandináv támogatójától, ennek is legmodernebb típusváltozatát, a CV9040C-t.

Hollandia pedig felajánlotta, hogy összesen 180 darabot fog gyártani az ukrán hadsereg számára.

Russian forces operating a Swedish-made CV9040 armored combat vehicle that was captured from the Ukrainians. pic.twitter.com/xM1dVfRQ62