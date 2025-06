Veszélyben a nagy Kína-ellenes szövetség? Amerika mindent boríthat

A felülvizsgálatot Elbridge Colby védelmi minisztériumi tisztviselő vezeti, aki korábban szkeptikusan nyilatkozott az AUKUS-megállapodásról. Egyes vélekedések szerint nem kizárt, hogy akár a teljes projekt leállítása is terítéken van. A tengeralattjáró- és fejlett technológiai együttműködési megállapodás esetleges felmondása súlyos csapást jelentene a szövetségesek közötti biztonsági együttműködésre, és már most aggodalmat keltett a két partnerben, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában. Bár az AUKUS-megállapodás erős támogatást élvez az amerikai törvényhozók és szakértők körében, a kritikusok szerint alááshatja az ország biztonságát, mivel az amerikai haditengerészet már most is küzd a tengeralattjárók gyártásával, miközben a nagy riválistól, Kínától érkező fenyegetés egyre erősödik. Peking egyébként úgy értékeli a hármas szövetséget, hogy ez egyértelműen a keleti nagyhatalom növekvő befolyása ellen irányul, ezért visszatérően kritizálja a szövetséget.

A megállapodás értelmében Ausztrália és Nagy-Britannia közösen gyártana egy SSN-AUKUS nevű támadó tengeralattjáró-osztályt, amely a 2040-es évek elején állna szolgálatba. Az Egyesült Államok emellett vállalta, hogy 2032-től legfeljebb öt Virginia-osztályú tengeralattjárót ad el Ausztráliának, hogy áthidalja a jelenlegi flotta kivonása miatti űrt. Ez a kötelezettségvállalás szinte biztosan megszűnne, ha Washington kilépne az AUKUS-megállapodásból. A felülvizsgálat különösen aggasztó a szövetségesek számára, mivel Colby korábban

azt javasolta az Egyesült Királyságnak és más európai szövetségeseknek, hogy inkább az euro-atlanti térségre összpontosítsanak, és csökkentsék tevékenységüket az indo-csendes-óceáni régióban.

A Pentagon eközben nyomást gyakorol Ausztráliára, hogy növelje védelmi kiadásait. Pete Hegseth védelmi miniszter arra sürgette Canberrát, hogy a GDP 2 százalékáról 3,5 százalékra emelje a védelmi költségvetést. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök válaszában hangsúlyozta:

Mi határozzuk meg a védelmi politikánkat.

Szakértők szerint Ausztrália védelmi kiadásai ugyan fokozatosan növekednek, de nem olyan ütemben, mint más demokratikus államoké, és nem elegendőek mind az AUKUS, mind a meglévő hagyományos haderő finanszírozására. John Lee, a Hudson Intézet ausztrál védelmi szakértője szerint a nyomás azért növekszik Canberrára, mert az Egyesült Államok arra összpontosít, hogy elrettentse Kínát egy esetleges tajvani inváziótól ebben az évtizedben. A Pentagon szóvivője megerősítette, hogy a minisztérium

felülvizsgálja az AUKUS-megállapodást annak biztosítása érdekében, hogy „az előző adminisztráció kezdeményezése összhangban legyen az elnök 'Amerika az első' programjával”.

Címlapkép forrása: Colin Murty - Pool/Getty Images