Kimondta a világ legerősebb hatalmának vezetője: bármelyik percben indulhat a támadás a nukleáris célpontok ellen

Nos, nem akarom azt mondani, hogy küszöbön áll, de úgy tűnik, hogy ez valami olyasmi, ami nagyon is megtörténhet. Nézze, ez nagyon egyszerű, nem bonyolult. Iránnak nem lehet atomfegyvere. Ezen kívül azt akarom, hogy sikeresek legyenek

– mondta az amerikai elnök a Fehér Házban egy sajtótájékoztatón.

A helyzet jelenleg nagyon feszült Izrael és Irán között, az elmúlt 24 órában világszerte arról indultak meg a találgatások, hogy mikor adhat zöld jelzést Jeruzsálem a bombázóinak, hogy elpusztítsák a síita hatalom nukleáris létesítményeit. A vita azon dúl, hogy Teherán ragaszkodik ahhoz, hogy uránt dúsítson, hivatalosan békés felhasználás érdekében, ám a valóságban nagy az egyetértés abban, hogy atomfegyvert szeretnének kifejleszteni. Izrael ettől fenyegetve érzi magát, és semmiképp sem szeretné hagyni, hogy mindez megtörténjen. A kulcskérdés most az, hogy az Egyesült Államok vezetője vajon rábólint-e az akcióra, ugyanis az kizártnak tűnik, hogy az elmúlt hetekben némileg megromlott kapcsolatról szóló pletykák ellenére Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a legfontosabb szövetségese nélkül döntsön erről.

Speaking to reporters earlier at the White House, President Trump was asked how imminent he believed an Israeli strike against Iran was, to which he responded, Well, I don't want to say imminent, but it looks like it's something that could very well happen. Look, its very pic.twitter.com/EN83uCWGh2