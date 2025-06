Lelőhetetlen szuperdrónt vetett be Oroszország: a legértékesebb fegyverekre vadászik, a légvédelem tehetetlen

Az elektromos meghajtású, propelleres, robbanóanyaggal felszerelt V2U, amelynek szárnyfesztávolsága körülbelül 1,2 méter, idén tavasszal jelent meg először a frontvonalakon.

Az ukrán és szövetséges elemzők a lezuhant példányok vizsgálatával azonosították a drón alkatrészeit – melyek többsége kínai, japán vagy amerikai eredetű. A V2U akár egy órán át is képes repülni 60 km/órás sebességgel, és emberi beavatkozás nélkül csapást mérni 2,9 kg-os, járművek megsemmisítésére alkalmas robbanófejével.

Russia is pulling ahead of Ukraine in the crucial field of drone autonomy as witnessed in the V2U kamikaze UAV.Autonomy is the inevitable pathway drone warfare will follow, and Ukraine must not let the Russians lead this race.1/ https://t.co/ulZQo5T96U