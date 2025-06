Lezuhant egy Londonba tartó repülőgép 242 emberrel a fedélzetén, nagyon szomorú friss hírt közöltek a tragédiáról

Helyszíni beszámolók szerint

a baleset felszállás közben történt.

A képsorok lángoló roncsokat mutattak, a repülőtér közelében pedig sűrű fekete füst szállt fel az égbe.

Az ANI jelentése szerint a baleset pillanatában

242 ember tartózkodott a boeing 787-8 dreamliner típusú repülőgép fedélzetén.



Időközben az Air India is kiadott egy hivatalos közleményt, melyben megerősítették a baleset tényét.

We are following reports of a crash of Air India flight from Ahmedabad to London. We received the last signal from the aircraft at 08:08:51 UTC, just seconds after take off.The aircraft involved is a Boeing 787-8 Dreamliner with registration VT-ANB #AI171