Megjött a figyelmeztetés: kritikusan alacsony szinten vannak a német gáztárolók

Portfolio 2025. június 12. 15:25

Több német gáztároló is elmarad a kívánt feltöltési céloktól, sőt van olyan is, ami szinte üresen áll. A szakértők figyelmeztetnek: ha az EU nem avatkozik közbe, akkor nem elképzelhetetlen, hogy ellátásbiztonsági problémák is lesznek a következő fűtési szezonban.