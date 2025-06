Ártatlannak vallotta magát a férfi, akiről azt hitték, Donald Trump soha többé nem engedi vissza Amerikába

A 29 éves marylandi férfi pénteken tett vallomást a bíróság előtt Nashville-ben, Tennessee államban. A meghallgatáson Kilmar Abrego Garcia ügyvédei tiltakozásukat fejezték ki az ellen, hogy a tárgyalás végéig őrizetben tartsák.

A Trump-adminisztráció márciusban több mint 200 venezuelai állampolgárral együtt toloncolta ki az illegálisan az Egyesült Államokba vándorolt salvadori férfit, ellentmondásos módon a külföldi ellenségekről szóló törvényre hivatkozva, bírósági eljárás nélkül. Először egy hírhedt salvadori megabörtönbe szállították, majd később egy másik intézménybe helyezték át. Salvadorban Chris Van Hollen, Maryland demokrata szenátora kikényszerítette, hogy beszélhessen a férfival.

A Trump-adminisztráció azzal gyanúsította Abrego Garciát, hogy a Fehér Ház által terrorszervezetté nyilvánított MS-13 bűnbanda tagja.

Mint azt megírtuk, az egyesek által kérdőbe vont vád nagyrészt azon alapult, hogy egy Chicago Bulls-mezt és sapkát viselt, amikor 2019-ben letartóztatták, miután egy áruház előtt lődörgött munkát keresve. A Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) egy informátortól kapott tippre is hivatkozott, aki szerint Abrego Garcia az MS-13 New York-i ágának tagja volt, annak ellenére, hogy soha nem élt New Yorkban. Azt a nyomozót pedig, aki az ICE-nak az információt szolgáltatta, később felfüggesztették, miután állítólag egy szexmunkásnak adott ki adatokat.

Abrego Garcia a salvadori bűnbandák elől menekülve érkezett illegálisan az Egyesült Államokba, 2019-ben azonban egy bevándorlási bíróság kitoloncolás alóli védelem alá helyezte. Bár a kormányzat egy bíróságon elismerte, hogy "adminisztratív hiba" miatt toloncolták ki a végzés dacára, a Fehér Ház sokáig elutasította, hogy a legfelsőbb bíróság ítéletével összhangban elősegítse az általuk veszélyes bűnözőnek titulált férfi visszatérését, ami

jelentős összeütközést eredményezett a kormányzat és a bíróságok között.

Egy kerületi bíró jogi következményekkel fenyegette meg a Trump-adminisztráció tisztviselőit, amiért "szándékosan figyelmen kívül hagyták" a kitoloncoltakat szállító repülőgép visszafordítását előíró szóló végzését. Emellett az amerikai legfelsőbb bíróság egyhangúlag úgy határozott, az illegális bevándorlókat tájékoztatni kell a kitoloncolásuk előtt, és lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy jogi kifogást emeljenek a kiutasítás ellen, amire Abrego Garciának nem volt lehetősége.

A jogi huzavonát követően Pam Bondi igazságügyi miniszter június 6-án bejelentette, hogy a férfi visszatért az Egyesült Államokba, és bíróság elé állítják. A vádirat szerint Abrego Garciát azzal vádolják, hogy egy embercsempész-hálózat tagjaként bevándorlókat juttatott be illegálisan az Egyesült Államokba, majd az amerikai-mexikói határtól az ország különböző részeibe szállította őket. Emellett fegyverek és kábítószerek szállításával is vádolják.

