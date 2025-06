Új szintre léptek az izraeli támadások - Olyan célpontot lőttek, amit eddig békén hagytak

Lángok csaptak fel a világ legnagyobb földgázmezőjén, az iráni Dél-Pars gázmezőn az iráni állami média jelentései szerint.

A közösségi médiában terjedő és a CNN által földrajzilag beazonosított videófelvételek hatalmas tüzet és füstoszlopokat mutatnak, amelyek az Irán déli részén található Bushehr tartományban lévő gázmezőről emelkednek a magasba.

Iranian state-run media has confirmed strikes recently targeted the Phase 14 Refinery of the South Pars Gas Field, the Fajr Jam Natural Gas Refinery, and the Kangan LNG Port on the coast of the Persian Gulf, all in the Bushehr Province of Southern Iran. It appears that Israel has pic.twitter.com/vJKaFukjab