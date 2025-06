Alapos ráncfelvarrást kapott a világ legmodernebb vadászgépe, kész a T-3 az F-35-ösökhöz

A Breaking Defense számolt be arról, hogy a gyártó Lockheed Martin amerikai hadiipari óriás szerint elvégezték a szoftverfrissítéseket az F-35-ös vadászgépeken.

Régóta komoly problémát okozott az Egyesült Államok legmodernebb vadászgépének számító F-35-ös ötödik generációs lopakodó vadászgépei számára, hogy késtek a beharangozott T-3-as szoftverfrissítések. Ma azonban a gyártóvállalat Lockheed Martin bejelentette, hogy a továbbfejlesztés készen áll, innentől az amerikai kormány kezében van a jóváhagyási döntés. A bejelentés szerint a korábban sok gondot okozó frissítés már elég stabil ahhoz, hogy megnyugtatóan működjön bevetés közben és ezzel támogatni tudja a pilótát. JR McDonald, a Lockheed F-35 program üzletfejlesztési alelnöke arról beszélt, hogy nem tud pontos dátumot mondani, mikor jöhet a jóváhagyás, de szerinte ez már „nagyon közel van”.

A vállalat már tavaly június óta ezzel a szoftverrel szállítja le a vadászgépeket a megrendelőknek, eddig összesen 200 darabot, idén összesen 170-190 darabra lehet számítani.

Az T-3-as fejlesztés megoldása azonban nem hárítja el az összes problémát még az F-35-ös körül, ugyanis továbbra is komoly kihívásokkal küzdenek a radar körül. Emiatt most az is felmerült, hogy a géptörzset teljesen újratervezik, de egyelőre még nem született meg a végleges döntés.

Az amerikai hadiipari óriás nehéz helyzetbe került, mivel elvesztette a versenyt a Boeinggel szemben a hatodik generációs F-47-es kifejlesztéséért, miközben a haditengerészet F/A-XX programjából már korábban kizárták, így már nem is versenghet meg ezért a fejlesztésért. Mindez azt jelenti, hogy a cég nem fog rész venni a hatodik generációs repülőgép-fejlesztési programok egyikében sem. A Lockheed Martin erre azt a megoldást találta ki, hogy az F-35-ösöket fogják folyamatosan fejleszteni, hogy a jövőben versenyképes és olcsóbb alternatívája legyen a jövő nagy szuperképességekkel felszerelt vadászgépeinek. Az ilyen hibák és csúszások viszont megkérdőjelezik az elképzelés megvalósulását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images