Elmagyarázta Teherán, hogyan sikerült áthatolni Izrael komplex légvédelmén

Ma hajnalban a háború eddigi legsúlyosabb iráni csapása történt meg Izrael ellen: több mint 200 ember megsérült és legalább 8 ember meghalt. A károk felmérése, mentési munkálatok még folyamatban van.

Iránban sikerként ünneplik azt, hogy sikerült áthatolni Izrael komplex légvédelmi rendszerein: a Tasznim hírügynökség hasábjain meg is jelent egy cikk, melyben arról írnak, hogy

a támadás azért volt ilyen sikeres, mert Irán hiperszonikus rakétákat használt Izrael ellen.

A lap szerint elsősorban Fatah típusú rakéták voltak kifejezetten sikeresek Izrael ellen, de számos más rakétatípust is használtak.

Extensive damage to several buildings from a ballistic missile impact on Tel-Aviv. pic.twitter.com/6VCyDPw2h8