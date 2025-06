Nagyon egyszerű trükköt találtak ki az ukránok, ezzel már bárhová elér az ukrán hírszerzés keze

Az orosz közösségi médiában megjelent felvételeken állítólag Tatárföldön, a Jelabugában található orosz dróngyár elleni támadás során készült. A videón látható, hogy az ukránok egy A-22-es drónt rögzítettek egy másik drón mögé. Előbbi hajtóműve pedig ki van kapcsolva.

It appears Ukraine is using drones in tandem to attack long range targets. An A-22 drone was recorded towing another drone which had its engine switched off. This was during the attack on the Russian drone factory in Yelabuga, Tartarstan. pic.twitter.com/R9gLo9kRRe