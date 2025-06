Hát itt meg mi történt? Mesterséges napfogyatkozásról érkeztek felvételek

A Proba-3 misszió két űreszköze, a Coronagraph és az Occulter, márciusban több órán keresztül tökéletes formációban repült 150 méter távolságban egymástól, földi irányítás nélkül. A kiemelkedő manőverezési képességgel rendelkező műholdak

milliméteres pontossággal tartották az egymáshoz képesti pozíciójukat, hogy létrehozzák az első tudományos célokból létrehozott mesterséges napfogyatkozást.

A 1,4 méteres Occulter űreszköz eltakarja a Nap fényes korongját a Coronagraph műhold számára, 8 centiméteres árnyékot vetve annak ASPIICS nevű optikai műszerére. Így a Coronagraph képes volt képeket rögzíteni a napkoronáról, a Nap erős fényétől mentesen.

