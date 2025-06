Titkos megállapodás: felváltva ülnek a miniszterelnöki székbe a román pártok?

Meghirdette az alkotmány által előírt formális egyeztetéssorozatot a parlamenti pártokkal a román államfő a miniszterelnökjelölt kinevezése érdekében.

Az elnöki hivatal honlapján kedden megjelent közlemény szerint Nicusor Dan csütörtök délelőtt parlamenti súlyuk sorrendjében egymás után fogadja a parlamenti pártok küldöttségeit, majd várhatóan bejelenti, kinek ad kormányalakítási megbízást.

A román média szerint az elnöki hivatal bejelentése annak a jele, hogy a három hete kezdődött informális egyeztetések nyomán kedden megállapodtak az Európa-párti erők a közös kormányzás feltételeiről, a költségvetési hiány megfékezését célzó legfontosabb intézkedésekről és a miniszteri tisztségek elosztási elvéről.

Nicusor Dan korábban jelezte, hogy olyan, szilárd parlamenti támogatással rendelkező kormányt akar, amelyben valamennyi európai elkötelezettségű párt -

a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) részt vesz,

és amely a (nem magyar) nemzeti kisebbségi képviselők frakciójának parlamenti támogatását is élvezi. Az új elnök arról is nyíltan beszélt a választási kampányban, hogy legszívesebben Ilie Bolojan PNL-elnöknek adna kormányalakítási megbízást, akinek miniszterelnöki kinevezését az USR és az RMDSZ is támogatta.

Médiaértesülések szerint a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező PSD-nek kedden sikerült elfogadtatnia a leendő koalíciós partnerekkel azt a - kizárólag általa szorgalmazott - megoldást, hogy a két legnagyobb párt, a PSD és a PNL ismét felváltva töltse be a miniszterelnöki tisztséget, ahogyan tették ezt Nicolae Ciuca (PNL) és Marcel Ciolacu (PSD) pártelnöksége idején.

Az új kormány várhatóan komoly társadalmi elégedetlenséggel fog szembesülni, a GDP 9 százalékát meghaladó költségvetési hiány lefaragása érdekében ugyanis várhatóan adóemelésre, juttatások megvonására, elbocsátásokra kényszerül. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ezért egy televíziós interjújában azt valószínűsítette, hogy miniszterelnöki "vetésforgóra" várhatóan leírt megállapodás nélkül, "természetes módon" is sor kerül, mert olyan népszerűtlen megszorító intézkedések következnek, hogy aligha maradhat talpon Románia következő kormánya a 2028-as parlamenti választásokig.

Címlapkép: Nicusor Dan román államfő (b) lakossági fórumot tart a parajdi művelődési házban 2025. május 31-én, miután a helyszínen tájékozódott a víz által teljesen elöntött sóbánya katasztrófájának részleteiről. Mellette Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Forrása: MTI Fotó/Veres Nándor