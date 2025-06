Friss felvételek mutatják: Izrael kíméletlenül letarolta Irán egyik legfontosabb rakétaközpontját

Új felvételek érkeztek arról, hogy pontosan mekkora károkat okoztak az izraeli légierő (IAF) támadásai az iráni kulcslétesítményekben.

Friss képek terjednek a közösségi médiában, amelyek mutatják, hogy pontosan mekkora károkkal járt a síita hatalom számára Jeruzsálem támadása.

Az Irán északnyugati részén, Tebriz mellett tálható rakétabázis szinte teljesen megsemmisült.

A felvételen látható, hogy egyetlen teljesen épségben maradt épület sem maradt, szinte mindegyik a teljes pusztulás sorsára jutott. Volt néhány, amelyik viszonylag kisebb károkkal megúszta a támadásokat a többihez képest, ezeknek a funkciója ismeretlen. Jelentések szerint ezt a területet a tárolás mellett gyártásra is használták, ezért különösen érzékeny veszteség lehet Teherán számára. Az szintén ismeretlen, hogy a komplexum mekkora része volt a föld alá rejtve és azok mekkora károkat szenvedtek.

SATELLITE CONFIRMED:Tabriz missile base & production sites in Iran destroyed following Israeli airstrikes, according to latest imagery.#Iran #Israel #Tabriz #MissileStrike #MiddleEastCrisis pic.twitter.com/75Qfu2Yuw3 https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — Islamabad Insider (@IslooInsider) June 18, 2025

A második felvételen szintén ez a telep látható, ezen már felfedezhető a hegy mélyébe vezető alagút bejárata is. Az IAF ezt is támadta, ám a képek tanúsága szerint az egyik rakéta a bejárat előtt utat semmisítette meg, a másik pedig a bejáratot omlasztotta be. Ez alapján feltételezhető, hogy a közlekedés minimum sokkal nehezebbé vált, a föld alatti részen esett károkról továbbra sem tudni semmit. Feltételezhető, hogy a komplexum a következő időszakban nem, vagy csak nagyon korlátozottan lesz képes működni.

new satellite imagery of Iran's Tabriz missile facility, before/after Israel's air strikes. Images 1-2: from May 29. Images 3-4: from June 17. @maxar pic.twitter.com/R3bep5cIh1 https://twitter.com/Maxar?ref_src=twsrc%5Etfw — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 18, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images