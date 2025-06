Ma délután ismét ballisztikus rakétákat lőtt ki Izrael területére Irán: az IDF jelentése szerint összesen 25 rakétával célozták az állam területét.

Elfogási arányokról még nem tudni,

de néhány rakéta biztosan lakott területre zuhant, két súlyos sérültet találtak eddig a hatóságok.

Úgy fest, a támadás legalább részben Haifát célozta, a település központjában rakétatalálat nyomai láthatók.

Beomlott egy aluljáró vagy mélygarázs is, az itt található járművek károsodást szenvedtek.

- Footage from an underpass just 55 meters south of the Haifa impact site shows serious damage. If structures that far out are hit, expect total devastation inside government buildings located even closer—just 20 to 40 meters from ground zero. pic.twitter.com/XyNBPUCqER https://t.co/XyNBPUCqER