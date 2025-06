NYT: ez Donald Trump kedvenc mantrája, de semmit sem jelent igazából

Mint azt Washingtonban mostanra már szinte mindenki tudja, a "két hét" Trump úr egyik kedvenc időegységének számít

- írja a lap, felsorolva szakpolitikai területek egész sorát, melyek kapcsán felmerült ez a 14 napos limit.

Mint feleleveníti a Times, arra az újságírói kérdésre, hogy megbízhat-e Vlagyimir Putyin orosz elnökben, Trump nyolc héttel ezelőtt azt válaszolta: "Két hét múlva megmondom."

"Csalóka dolog ez a két hét – nem is annyira az idő mérésére, hanem inkább a hely kitöltésére szolgál. Két hét Trump úr számára jelenthet valamit, de akár semmit is. Ez egyszerre igen és nem. Késleltetés, ugyanakkor ütemezés is. Ez nem egy objektív, hanem egy szubjektív időegység. Teljesen elválik bármilyen kronologikus értelmezéstől. Egyszerűen azt jelenti, hogy később. De a később azt is jelentheti, hogy soha. Néha" - fogalmaz a New York Times, egy kis gúnnyal megfűszerezve.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt sajtótájékoztatóján egy riporter felvetette, hogy Trump több ízben hivatkozott már kéthetes határidőre, feltéve a kérdést, hogy

hogyan lehetünk biztosak abban, hogy ezt be is fogja tartani az Iránnal kapcsolatos döntés meghozatalakor?

A Times szerint Leavitt erre lényegében azt válaszolta, az egyiket nem lehet összehasonlítani a másik dologgal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images