Trump végső határidőt adott Iránnak, nukleáris katasztrófa fenyeget – Pénteki percről percre híreink az Irán-Izrael háborúról

Rakéták csapódtak be Beér-Seva városában, ahol a felvételek tanúsága szerint a Microsoft nevű helyi központját érte csapás. Egyelőre még nem tudni, hogy pontosan mekkora károkat okozott a támadás, a felvételeken az épületek mellett több járművet rongált meg a robbanás.

Appears that a nearby Microsoft campus took some blast damage from the Iranian ballistic missile, possibly lost some windows. #Iran #Israel #IsraeliranWar pic.twitter.com/Bg6Gog20La https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw