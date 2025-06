Videó: támadás érte Nagy-Britannia haditámaszpontját, katonai repülőgépek szenvedtek kárt

Egészen megdöbbentő képsorokat közölt a Palestine Action szervezet, amely a palesztinok ügye mellett foglal állást. A videó szerint legalább két szabotőr elektromos rollerrel tört be az Egyesült Királyság egyik legfontosabb katonai bázisára, ahol megközelítenek egy katonai repülőgépet, majd lángvágóval nekiesnek a hajtóműnek. A közlemény szerint összesen két járművet rongáltak meg ilyen módon, valamint festéket is szórtak szét a betonplaccon. Az esetről készült videó itt látható:

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts. Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus. From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N https://t.co/zzmFqGKW8N