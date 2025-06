Több mint egymillió orosz katona esett el vagy sebesült meg az ukrajnai háborúban - Ukrajnai háborús híreink szombaton

Az ukrán fegyveres erők vezérkarának június 21-i jelentése szerint Oroszország több mint 1 010 000 katonát vesztett el – beleértve a halottakat és sebesülteket – az Ukrajna elleni teljes körű invázió 2022. február 24-i kezdete óta. Az elmúlt 24 órában további 1 060 fős veszteséget szenvedtek el az orosz csapatok. A beszámoló alapján az emberi veszteségek mellett rendkívül súlyos technikai veszteségeket is elszenvedett az orosz hadsereg: megsemmisült több mint 10 900 harckocsi, csaknem 23 000 páncélozott harcjármű, több mint 52 000 katonai és üzemanyagszállító jármű, közel 30 000 tüzérségi rendszer, valamint több mint 1 400 rakéta-sorozatvető és több mint 1 100 légvédelmi rendszer. Emellett az ukrán jelentés szerint Oroszország elveszített 416 repülőgépet, 337 helikoptert, több mint 41 000 drónt, több ezer cirkálórakétát, továbbá 28 hajót és egy tengeralattjárót is. Ezek az adatok ugyan az ukrán fél becslésein alapulnak, de jól szemléltetik a háború emberi és technikai pusztításának mértékét. (The Kyiv Independent)

Címlapkép forrása: Oleksandr Gusev/Global Images Ukraine via Getty Images