Bekerítő hadművelet indult: nagy bajba kerülhettek az ukrán csapatok az utolsó erődvárosban

Az orosz inváziós erők ismét átkeltek a Mokri Jai folyón Komar térségében, és elfoglalták a nyugati partszakaszt, illetve Perebudova település nyugati, vízparti területeit. Ezzel az orosz csapatok az ukrán védők oldalába kerültek (igaz, a folyó továbbra is elválasztja őket), még nehezebbé téve számukra az utánpótlás szállítását és az

utolsó megmaradt dél-donyecki erődváros védelmét.

The only reason, I'm not giving #Komar fully to the Russians on my map is that they have not risen their flag in the very center of the town. So my estimate is that Ukrainian troops remain controlling some administrative buildings there.