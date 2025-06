Hiába csaphattak le Amerika GBU-57-es bunkerromboló bombái, Irán átejthette az egész világot

A szakértők szerint az amerikai bunkerromboló bombák valószínűleg jelentős károkat okoztak a mélyen a föld alatt elhelyezkedő létesítményben. David Albright, korábbi ENSZ nukleáris ellenőr szerint a létesítmény feltehetően megsemmisült, de ezt nem lehet teljes bizonyossággal megerősíteni. Decker Eveleth, a CNA Corporation műholdképekre specializálódott kutatója rámutatott, hogy a centrifugákat tartalmazó csarnok túl mélyen van a föld alatt ahhoz, hogy a károk mértékét műholdképek alapján értékelni lehessen.

A műholdképeken hat lyuk látható, ahol a bunkerromboló bombák feltehetően behatoltak a hegybe, és a környező talaj felkavarodott, porral borított. Több szakértő figyelmeztetett, hogy

Irán valószínűleg elszállította a fegyverminőséghez közeli, magasan dúsított uránkészletét Fordóból a támadás előtt.

A Maxar Technologies műholdképei szokatlan aktivitást mutattak a létesítménynél csütörtökön és pénteken, járművek hosszú sora várakozott a bejáratnál. Egy magas rangú iráni forrás megerősítette a Reutersnek, hogy a 60%-os dúsítású urán nagy részét ismeretlen helyre szállították az amerikai támadás előtt. Jeffrey Lewis, a Middlebury Institute of International Studies szakértője szerint a támadás legfeljebb néhány évvel vetheti vissza az iráni nukleáris programot, mivel "szinte biztosan vannak olyan létesítmények, amelyekről nem tudunk".

Mark Kelly arizonai demokrata szenátor, a szenátus hírszerzési bizottságának tagja aggodalmát fejezte ki, hogy Irán a támadás hatására a teljes programját "radar alá" viheti, ami akár fel is gyorsíthatja a nukleáris fegyverek fejlesztését. Válaszul az izraeli támadásokra az iráni parlament azzal fenyegetőzik, hogy kilép az atomsorompó-szerződésből, és megszakítja az együttműködést a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ).

Dan Caine tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke közölte, hogy hét B-2-es bombázó 14 darab GBU-57/B MOP típusú, egyenként 13 500 kilogrammos precíziós bombát dobott le, amelyeket arra terveztek, hogy akár 60 méter mélységig hatoljanak be a megerősített föld alatti létesítményekbe. A Midnight Hammer hadművelet Fordó mellett célba vette Irán fő urándúsító létesítményét Natanzban, valamint az iszfaháni nukleáris kutatóközpontot is. Izrael már korábban is csapást mért ezekre a létesítményekre a tíznapos háború során.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2019 Maxar via Getty Images