Történelmi válságban van az iszlamista rezsim, kétségbeejtő helyzetben a vezető

A CNN számolt be Karim Sadjadpour, a Carnegie Endowment of International Peace munkatársának szavairól, aki elmondta, hogy Irán az összeomlás határán billeg.

Egy bunkerben van. 86 éves. Fizikailag és kognitívan is korlátozott a képességei. Legfőbb katonai parancsnokainak nagy részét meggyilkolták. Nem ő ellenőrzi a saját légterét. Nincs kiút ebből a háborúból. Nem nyerheti meg ezt a háborút. Katonailag, anyagilag és technológiailag is alulmaradt

– mondta a szakértő az ajatollah helyzetét elemezve.

Hamenei 1989 óta Irán legfőbb vezetője, és az elmúlt több mint 3 és fél évtizedben már több súlyos válsággal szembe kellett néznie. Visszatérőek a vezetés elleni tömeges megmozdulások, ezek gyakran a gazdasági helyzet miatt robbannak ki az országban, de a vallási alapokon szerveződő társadalomban a túlzott szigor is kiváltotta már a társadalom haragját. A mostani helyzet azonban ennél súlyosabb, mivel a legfontosabb katonai vezetők haltak meg a csapásokban, valamint a kritikus infrastruktúra jelentős része megsemmisült. Ezek pótlása éveket, vagy akár évtizedeket is igénybe vehet. Az idős ajatollah pótlása ráadásul Izrael támadása nélkül is komoly kihívás elé állította volna Teheránt, mivel az utódjának kiszemelt Ebrahim Raiszi elnök 2024-ben egy helikopter-balesetben elhunyt.

Hamenei visszatérően hatalmas csapásokkal fenyegeti meg Izraelt, valamint nagyon súlyos következményeket lengetett be arra az esetre, ha az Egyesült Államok bombatámadást indítana az ország ellen. Ehhez képest az első megszólalásában követte az eddig kommunikációs paneleket és „megtorlást” lengetett be Izraelnek. Az ajatollah elleni támadás – egyes pletykák szerint – Izrael lehetséges céljai között volt, ám Donald Trump amerikai elnök közbelépésére ezt nem hajtották végre. Ennek ellenére elhangzott a fenyegetés, hogy Hamanei „könnyű célpont lenne”. Több szakértő azon a véleményen van, hogy

a rezsim megdöntése a keményvonalasok hatalomra jutásához vezethet, de akár Irán darabokra hullásával is járhat.

