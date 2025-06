Üzenetet kapott Irán lakossága: itt az idő fellázadni és eltakarítani a rezsimet!

Az üzenetem az iráni népnek ez: eljött a pillanat, itt a lehetőség. Régóta szeretnétek rezsimváltást, itt az idő. Ritka lehetőség ez most a vezetők leváltására. Irán irányultságát csak úgy lehet megváltoztatni, hogy a vezetők is változnak”

– mondta Cramer észak-dakotai szenátor.

Hozzátette: „nem gondolja azt,” hogy az USA most katonai erővel kezdeményezne rezsimváltást Iránban, viszont „az iráni nép most maga is cselekedni tud” a hatalom ellen.

