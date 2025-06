Hamarosan indul Kapu Tibor, de vajon mennyire van rendben az űrállomás, ahová megérkezik?

Ahogy arról korábban, az űrmisszió részleteit bemutató cikkünkben részletesen is megírtuk, a 32 éves

Kapu Tibor személyében több mint 45 év után lehet újra űrhajósa Magyarországnak.

A Hungarian to Orbit (HUNOR) programba jelentkező 240 főből kiválasztott Kapu Tibor, és a tartalékűrhajós, Cserényi Gyula 2024-ben kezdte meg a kiképzést az ISS-re tartó Axiom Space Misison 4 (Ax-4) küldetésre. Az űrmisszió során Kapu Tibor kutatóűrhajós a misszió specialistájaként vesz majd részt, mellette pedig az amerikai Peggy Whitson parancsnokként, az indiai Shubanshu Shukla pilótaként, a lengyel Sławosz Uznański-Wiśniewski pedig szintén küldetésspecialistaként utazhat az űrállomásra.

A magyar idő szerint szerdán reggel 8:31-kor Floridából induló Ax-4 indítását percről percre követjük a Portfolio-n.

Az Axiom Space űrvállalat negyedik privát űrmisszióját jó ideje halasztják már különböző okokból. A küldetésére eredetileg 2024 végén, vagy 2025 elején került volna sor. A kitűzött dátum azonban június 8-a lett, amelyet először június 10-re, majd az időjárás miatt június 11-ére módosítottak. A tervezett kilövést megelőző rakétateszten azonban

a SpaceX oxigénszivárgást észlelt a Falcon 9-es rakétán, így újra csúszott az indulás.

A problémák jelentkezését követően nem tűztek ki új indítási dátumot, ugyanis elsőre még nem volt világos, pontosan mennyi időt fog igénybe venni a rakéta szervizelése. Az űrrakéta gondjaival azonban nincs vége az Ax-4 küldetést érintő technikai problémáknak: a NASA közleményében arról számolt be, hogy az ISS orosz Zvezda modulján érzékelt szivárgás miatt további vizsgálatokat kellett lefolytatniuk az állomáson, ami újabb halasztást eredményezett.

