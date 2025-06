Kiderültek a részletek: ellentmondást nem tűrően állította Izrael választás elé Trumpot

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök osztott meg részleteket az izraeli támadásról, valamint győzelmet hirdetett – számolt be a Times of Israel.

Izrael „nagy győzelmet” hirdetett az iráni 12 napos háborút követően, erről a miniszterelnök beszélt, aki szerint most egyszerre két közvetlen egzisztenciális fenyegetést is kiiktattak, amely az ország létezését veszélyeztette. A politikus több részletet felfedett arról is, hogy mi történt a februári találkozóján Donald Trump amerikai elnökkel a Fehér Házban. Netanjahu szerint akkor felvázoltak az Egyesült Államok vezetőjének két elképzelést, amelyben az Irán elleni támadás lehetséges forgatókönyvei szerepeltek. A kettő között a legnagyobb különbséget az jelentette, hogy az elsőben számoltak az Egyesült Államok részvételével, a másodikban nem. Az izraeli miniszterelnök kijelentése szerint lényegében ezt kijelentette, nem pedig engedélykérésként jelentette, szerinte ez a mondat hangzott el tőle:

Ezt fogjuk tenni – a döntés a tiéd

– mondta Trumpnak, kiegészítve, hogy Izrael nem kért „zöld utat” Washingtontól.

Azt is elmondta, hogy a műveletek végrehajtása közben állandóan égtek a vonalak, folyamatos volt a párbeszéd, szerinte ő és a védelmi miniszter is naponta beszélt J. D. Vance amerikai alelnökkel, Marco Rubio külügyminiszterrel és Steve Witkoff különmegbízottal is. Az amerikai beavatkozásról a következőket mondta el:

Trump közbeavatkozott, és úgy döntött, hogy végrehajtja a támadásokat

– mondta Netanjahu.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images