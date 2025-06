Megtörtént: találkozott egymással Trump és Zelenszkij a NATO-csúcson

Zelenszkij X-oldalán számolt be a találkozóról.

Hosszú és tartalmas megbeszélést folytattam Trump elnökkel. Minden igazán fontos kérdést érintettünk. (…) Megvitattuk, hogyan lehet tűzszünetet és valódi békét elérni. Beszéltünk arról, hogyan védjük meg a népünket. (…) Részletek később

– írta az ukrán elnök.

I had a long and substantive meeting with President Trump @POTUS.We covered all the truly important issues.I thank Mr. President, I thank the United States.We discussed how to achieve a ceasefire and a real peace.We spoke about how to protect our people.We appreciate the… https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw