Tüzes válasz érkezett Donald Trump vehemens kirohanására: "én csak egy butácska kislány vagyok"

Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő kedden az X-en válaszolt Donald Trump hosszas kritikájára, azután, hogy alkotmányellenesnek titulálta három iráni atomlétesítmény – az elnök által elrendelt – bombázását.

Elnök úr, ne rajtam vezesse le a dühét – én csak egy butácska kislány vagyok

- kezdte posztját ironikusan Ocasio-Cortez. "Vezesse le azon, aki meggyőzte, hogy árulja el az amerikai népet és alkotmányunkat azzal, hogy illegálisan bombázza Iránt és háborúba sodor minket. Mindössze öt hónap kellett, hogy szinte minden ígéretét megszegje" - tette hozzá a demokraták balszárnyának egyik vezetője.

Mr. President, don’t take your anger out on me - I’m just a silly girl.Take it out on whoever convinced you to betray the American people and our Constitution by illegally bombing Iran and dragging us into war.It only took you 5 months to break almost every promise you made. https://t.co/77YSWUj2dc https://t.co/77YSWUj2dc