Ez nagyon kínos: Oroszország cserben hagyja az egyik legfontosabb partnerét

India korábban több Sz-400-as légvédelmi rakétarendszert rendelt Moszkvától, de az oroszok újabb késedelmet jelentettek be – írja a Times of India.

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter és indiai kollégája, Rajnath Singh csütörtökön találkozott egymással, bennfentes beszámolók szerint ekkor moszkvai politikus közölte, hogy

további késések várhatóak a korábban megrendelt Sz-400-as légvédelmi rendszerek leszállításában.

Újdelhi még 2018-ban írt alá egy 5,4 milliárd dolláros szerződést, ennek értelmében 2024-ig öt századnyi eszközt kellett volna leszállítani számára. Egy század két ütegből áll, 128 rakétával vannak felszerelve, és a gyári adatok szerint képesek ár 380 kilométeres távolságból is semlegesíteni a támadó rakétákat. Ezen felül a rendszer részei a radarok és az egyéb kiegészítő járművek is.

A kiszivárgott információk szerint Belouszov azt mondta, hogy 2027-ben szállítják le az utolsó elemét is az Sz-400-asoknak, ez hároméves csúszást jelent. Az újabb csúszás további gyengülést hozhat Oroszország és India kapcsolataiban, ezt jelezte korábban már az is, hogy Újdelhi az orosz vadászgépek helyett inkább francia Rafale vadászgépek vásárlása mellett kötelezte el magát. 2022-ben és 2023-ban is több katonai beruházásról szóló tárgyalást felfüggesztettek, így – átmenetileg – nem fognak orosz Szu-30-as vadászgépek, Ka-226T helikopterek, T-72 és T-90 harckocsik érkezni a világ legnépesebb országába.

Ezeknek köze van ahhoz is, hogy

az oroszok fegyvereladási képességei jelentősen romlottak azt követően, hogy háborút indítottak Ukrajna ellen, a hadiipari kapacitásokat ugyanis elsősorban a frontvonalra koncentrálják.

Újdelhi emiatt inkább a nyugati gyártók felé kezdett fordulni, egyre több eszközt Izraeltől, Franciaországtól és az Egyesült Államoktól vásárolnak. Indiának kiemelten nagy szüksége lenne a légvédelmi egységek fejlesztésére, ezt megmutatta a 2025 májusi légicsata is, ekkor Pakisztánnal vívtak harcot. A muszlim többségű ország vadászgépei a jelentések szerint több indiai járművet eltaláltak. Az eset bebizonyította, hogy a nagyhatalmi pozícióra törekvő Indiának még jelentős fejlesztéseket kell végrehajtania, ha versenyképes akar maradni a legfőbb riválisaival, különösen Pakisztánnal és Kínával szemben.

Címlapkép forrása: Vlad Karkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images