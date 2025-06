Több ezren vonultak utcára, miután lángra lobbant az évtizedes viszály – Végső búcsút vettek

Az állami média szerint legkevesebb 16 atomtudós és 10 katonai vezető vesztette életét az izraeli csapásokban, köztük a vezérkari főnök, Mohammad Bageri, a Forradalmi Gárda parancsnoka, Hoszein Szalami, és Amir Ali Hadzsizádeh, a Forradalmi Gárda légierejének parancsnoka.

A koporsókat, melyeken a halottak portréját és az iráni lobogót helyezték el, a Teherán központjában fekvő Azadi térre vitték.

Az állami média beszámolója szerint a térre vezető út mentén végig felsorakoztak a gyászoló irániak, aki közül többen zászlókat lengettek, megpróbálták megérinteni a koporsókat, és rózsaszirmokat hintettek rájuk.

Thousands of mourners lined the streets of Tehran for the state funeral service for around 60 Iranians, including military commanders, killed during the recent Israel-Iran war. Of the 60 people who are to be laid to rest after the ceremony, four are children and four are women. pic.twitter.com/9lyAYTjCRQ https://t.co/9lyAYTjCRQ