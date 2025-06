Kiszivárgott: tombol a hatalmi harc Ukrajnában, kormányválság várhat Zelenszkijre

Ukrajna kormányában jelentős átszervezés várható, miközben a miniszterelnök leváltásáról szóló pletykák egyre erősödnek. Denis Smihal helyére Julija Szviridenko jelenlegi gazdasági miniszter kerülhet, bár a végleges döntés még nem született meg - számolt be a RBC Ukraine

Hetekkel ezelőtt kezdtek terjedni a hírek az ukrán politikai körökben arról, hogy Volodimir

Zelenszkij elnök leválthatja Denis Smihal miniszterelnököt, és helyére Julija Szviridenko, a jelenlegi miniszterelnök-helyettest és gazdasági minisztert nevezheti ki.

Az elnök egy újságírókkal tartott találkozón sem cáfolta, sem megerősítette a kormányfő leváltásának szándékát, miközben tiszteletét fejezte ki Smihal iránt, aki az orosz invázió első óráiban is kitartott mellette.

Évek óta együtt dolgozunk. Nagyon tisztelem őt, különösen a teljes körű háború éveiért

- nyilatkozta Zelenszkij.

Források szerint Szviridenko, akit az elnöki hivatal vezetőjéhez, Andrij Jermakhoz közelállónak tartanak, nem titkolja miniszterelnöki ambícióit. Korábban is próbálkozott már elérni ezt a pozíciót, de különböző okok miatt ez nem valósult meg. Kormányzati bennfentesek szerint Szviridenko nehezen kezeli a kritikát és a nyilvános támadásokat, ami problémás lehet egy kormányfő esetében. A jelenlegi jogszabályok szerint hadiállapot idején nem lehet megszüntetni az állami hatóságok, köztük a kormány hatáskörét. Mivel a miniszterelnök lemondása az egész kormány lemondását vonná maga után, ez jelenleg jogilag lehetetlen törvénymódosítás nélkül. Egy erre vonatkozó törvénytervezetet (13407. sz.) már benyújtottak a parlamenthez június végén.

A kormányátalakítás nem csak a miniszterelnöki pozíciót érintheti. Több miniszter is távozhat, köztük az oktatási miniszter Okszen Liszovij és a szociálpolitikai miniszter Okszana Zsolnovics. Eredetileg július 7-8-ra tervezték a személyi kérdésekről szóló szavazást, de ezt elhalasztották legalább július 15-17-ig. Az ukrán kormányátalakítás az EU tisztviselőinek figyelmét is felkeltette, ami valószínűleg befolyásolta az időzítést is. Brüsszelben remélik, hogy a jelentős változások csak a július 10-11-i római Újjáépítési Konferencia után történnek meg, mivel a tavalyi konferencia előtti hasonló változások nem segítették az ügyet.

A kormányátalakítás mögött nem csak objektív okok állnak, hanem az elnök környezetében lévő befolyásos személyek közötti hatalmi harc is.

Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője látszólag felülkerekedett a Nép Szolgája frakció vezetőjén, David Arakhamián, aki évekig ellenállt Smihal leváltásának. A fronton kialakult nehéz helyzet, a jövő évi külföldi segélyek bizonytalan kilátásai és a fűtési szezonra való felkészülés körüli teljes bizonytalanság miatt Zelenszkij elnök végül elhalaszthatja a végleges döntést a kormány átszervezéséről, legalábbis nyugodtabb időkig.

Címlapkép forrása: Simon Wohlfahrt/Bloomberg via Getty Images