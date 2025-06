Megszerezték az oroszok Ukrajna egyik legjobb páncélosát, majd csavartak rajta egyet

A közelmúltban megjelent fényképen egy olyan M2 Bradley gyalogsági harcjármű (IFV) látható, amelyet az orosz erők zsákmányoltak az ukrán hadseregtől, és az eredeti amerikai fegyverzet helyett egy orosz gyártmányú 30 mm-es ágyúval szereltek fel. Nem világos, hogy a módosítás hadműveleti célokat, kísérleti jellegű, vagy más célt szolgál. Az orosz technikusok az amerikai Bushmaster ágyút egy 30 mm-es 2A72 löveggel helyettesítették, amely leginkább a BTR-82 kerekes páncélozott szállító harcjármű fő fegyvereként ismert. A 2A72 a széles körben használt 2A42 könnyített változata, percenként 330 lövés leadására képes, ami jelentősen meghaladja a Bushmaster 200 lövés/perces tűzgyorsaságát.

