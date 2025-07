Megroppant a Szumi offenzíva, Putyin már Odesszát akarja - Keddi híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre

Portfolio 2025. július 01. 07:20

Minden jel szerint az ukrán haderő meg tudta állítani az orosz hadsereg Szumi offenzíváját, Andrijivka térségéből ki is tolták az orosz katonákat. Az orosz haderő most északon Kupjanszk, délen Pokrovszk és Mirhorad térségébe koncentrálja erőit. Ukrán vezetők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök már azt tervezi, hogy Herszon várost, Mikolaivet és Odesszát is elfoglalja. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.