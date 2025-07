Kész, ennyi volt: ezzel végleg elveszthette Moszkva az egyik legfontosabb partnerét a kulcsterületen

Az Egyesült Államok szankciói ellenére Újdelhi a védelmi beszerzési politikájában igyekezett egyensúlyozni az orosz és a nyugati felszerelések között, mivel a saját hadiipara egyelőre nem képes a kívánt minőségben és mennyiségben gyártani a szükséges felszereléseket. Az elmúlt időszak azonban Indiát egyre inkább a nyugati piacok felé tolta, mivel csalódniuk kellett az orosz fegyverekben. Az elmúlt napokban

Oroszország leszállított egy 3900 tonnás fregattot, de könnyen lehet, hogy ez volt az utolsó nagyméretű jármű, amit a nagyhatalmi pozícióra törekvő ország külföldről vásárolt.

Ebben elsősorban az van benne, hogy a befektetéseknek köszönhetően a jövőben a haditengerészeti fejlesztések területén már elérhetőnek tűnik az a gyártási kapacitás, amely kielégítő lehet Újdelhi számára.

Az INS Tamal nevű hadihajó átadása mindazonáltal az egyik utolsó nagyszabású fegyverbeszerzése lehet Indiának a több évet csúszó Sz-400-as légvédelmi rakétarendszerek leszállítása előtt. Bár a bennfentes információk szerint India elégedett volt a már üzembe helyezett rendszerekkel a 2025 májusában a pakisztáni légierő ellen zajló összecsapások során, mégsem adtak le újabb rendelést akár ezekre, akár a még újabbnak számító Sz-500-asokra.

Korábban arról is szó volt, hogy a legmodernebb ötödik generációs Szu-57-es vadászgépeket is az oroszoktól szerzik be, valamint 5000 kilométernél is távolabbra érzékelő radarrendszereket vásárolhatnak, de ezekről hosszú ideje nincs semmi hír. Ez még nem jelenti azt, hogy Újdelhi teljesen elfordult volna a korábbi partnerétől, ám a trend világos:

India egyre inkább leválik az orosz fegyverekről.

A háttérben egyszerre több ok is meghúzódik, kezdve a csúszások miatti bizalomvesztéstől, a diverzifikációs törekvéseken át a saját hadiipar felfejlesztéséig. A trendek már évek óta tartanak, nem új keletű, de a korábban leadott, több milliárd dolláros rendelések kifutásával egyelőre nem látható, hogy a közeljövőben újabb hatalmas indiai bizniszekhez jutna az orosz hadiipar. Fontos kiemelni, hogy Újdelhi nem minden szempontból távolodik Moszkvától, mivel továbbra is rengeteg olcsó orosz kőolaj érkezik a dél-ázsiai országba.

Címlapkép forrása: Abhishek Chinnappa/Getty Images