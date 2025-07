Őrült tempóban növekszik Putyin jóformán roncsokból álló flottája

A Dryad Global elemzése szerint Oroszország úgynevezett árnyékflottája 2022 elejétől 2025 elejéig kevesebb mint 100 hajóról 300-600 közötti számra növekedett, a számítási módszertől függően. A tanulmány rámutat, hogy e tankerek mintegy 40%-át uniós eladóktól szerezték be, és többségük elöregedett, tipikus élettartamuk végéhez közeledő vagy azt már túllépő hajó. Egy átlagos orosz árnyékflottához tartozó tanker 20-25 éves, ami jóval meghaladja az olajszállító hajók 13 éves globális átlagéletkorát.

Az életkor rejtett veszélyforrás. Az állandó zászlóváltások, névváltoztatások és fedőcég-cserék révén sok árnyékflottához tartozó tanker friss papírokkal rendelkezik, miközben elrejti gyártási évét és karbantartási előzményeit

- áll a jelentésben.

2025 januárja és májusa között az Egyesült Államok, az EU és az Egyesült Királyság összehangolt szankciókat vezetett be az orosz árnyékflotta ellen, feketelistára téve mintegy 270, orosz olajexporthoz kapcsolódó tankert. A szigorítás január 10-én kezdődött, amikor az amerikai pénzügyminisztérium 183 tankert szankcionált, és célba vette a Gazprom Nyeftet és a Szurgutnyeftyegast, kivonva 17 millió DWT kapacitást a fő kereskedelmi forgalomból. Az EU februári és májusi szankciós csomagjai további 74, illetve 189 tankert érintettek, és felelősséget vezettek be a veszélyes vagy biztosítás nélküli hajók közreműködői számára. Az EU feketelistáján jelenleg 153 hajó szerepel. Az Egyesült Királyság márciusban csatlakozott, további 29 tankert szankcionálva. Összességében a nyugati szankciók most már körülbelül 270 hajóra terjednek ki, amelyek együttes kapacitása közel 25 millió tonna, ami háromszorosa a januári számnak.

A hajótulajdonosok gyakran manipulálják az AIS (Automatikus Azonosító Rendszer) adatokat. A legénység átsorolhatja a tankereket kevésbé szabályozott kategóriákba, vagy kikapcsolhatja a jeladókat érzékeny területek közelében. Egyes hajók hamis koordinátákat sugároznak. Gyakori a név- és zászlóváltás is. Egy tanker napok alatt átválthat az orosz nyilvántartásból a libériai zászló alá, gyakran megváltoztatva azonosítóit kikötőben tartózkodás közben. Ezeket a frissítéseket gyorsan átvezetik a digitális tanúsítványokba, amelyeket a kikötői hatóságok általában elfogadnak. A Dryad Global megjegyzi, hogy egyetlen hajó egy éven belül több, olyan offshore joghatóságokban bejegyzett cég között cserélhet gazdát, mint a Seychelle-szigetek vagy a Marshall-szigetek, miközben a valódi tulajdonos kiléte névleges igazgatók mögé rejtve marad.

A rakomány elrejtése a végső lépés. A Lomé, Ceuta vagy Kandla közelében végzett nyílt tengeri átrakodások során gyakran keverik az orosz, iráni és venezuelai nyersolajat általános fűtőolajként címkézett vegyes rakományokba. Ez megnehezíti a származás nyomon követését és a szankciók, valamint az árplafonok betartatását

- áll a jelentésben.

Címlapkép forrása: Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images