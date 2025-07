Ilyen még nem volt a háborúban: Oroszország ledobta a rettegett FAB-3000-est Szumira

A beszámoló szerint a támadást kedden hajtották végre, az orosz légierő először FAB-500-as siklóbombákkal, majd egy darab FAB-3000-es irányított légibombával támadta az ukrán állásokat. Az esetről felvételt is megosztottak.

The Russian Aerospace Forces, in the interests of the “Sever” (North) Group of Forces, struck an enemy position near the settlement of Kondratovka in Sumy Oblast using a three-ton high-explosive aerial bomb FAB-3000 M54 equipped with a UMPK (Universal Gliding and Correction… pic.twitter.com/UMInUCVmII https://t.co/UMInUCVmII