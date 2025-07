Kibukott: Amerika legnagyobb riválisa titokban máris nekilátott a szétbombázott hatalom felfegyverzésének

Egy névtelenséget kérő, hírszerzési információkba belelátó arab forrás úgy fogalmazott a lapnak, hogy a kínai légvédelmi rakétarendszerek (SAM) szállítása azt követően történt, hogy Irán és Izrael között de facto tűzszünetet kötöttek június 24-én. Egy másik megszólaló hozzátette, hogy az Egyesült Államok arab szövetségesei tudtak Teherán légvédelmi képességeinek megerősítésére irányuló erőfeszítéseiről, és erről a Fehér Házat is tájékoztatták.

A tisztviselők nem közölték, pontosan hány légvédelmi rakétát kapott Irán Kínától a harcok befejezése óta, de az egyik arab forrás szerint Irán olajszállítmányokkal fizet a fegyverekért, Peking a helyi energiahordozók legnagyobb felvásárlója. Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) májusi jelentése szerint Irán nyersolaj- és kondenzátum-exportját közel 90 százalékban a keleti nagyhatalom gazdasági szippantja fel. Kína évek óta rekordmennyiségű iráni olajat importál az amerikai szankciók ellenére, olyan országokat használva közvetítőként, mint Malajzia, hogy elfedje a nyersolaj eredetét.

Az irániak kreatív kereskedelmi módszereket alkalmaznak

- nyilatkozta a második arab tisztviselő.

A szállítmányok Peking és Teherán kapcsolatának elmélyülését jelzik, miközben a nyugati megfigyelők korábban úgy vélték, hogy Kína és Oroszország távolságot tartott Irántól Izrael példátlan támadásai közepette. Izrael légifölényt ért el Irán légterében a konfliktus során, megsemmisítve ballisztikus rakéta-kilövőállásokat és likvidálva iráni tábornokokat és atomtudósokat. A súlyos csapások ellenére az iráni kormány túlélte a 12 napos háborút, és képes volt folytatni a ballisztikus rakéták kilövését Izraelre. Irán vélhetően orosz Sz-300-as rendszereket, régebbi kínai rendszereket és helyben gyártott ütegeket használ, mint például a Khordad-sorozat és a Bavar-373. Kína már most is értékesíti HQ-9 és HQ-16 légvédelmi rendszereit Pakisztánnak. Jelentések szerint Egyiptom is rendelkezik kínai HQ-9 rendszerrel.

