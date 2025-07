Hatalmas találatról suttognak az orosz milbloggerek: szétlőtték az egyik legfontosabb ukrajnai bázist?

Az orosz-ukrán háborút folyamatosan nyílt forráskódú adatok alapján követő orosz milbloggerek arról kezdtek el a közösségi médiában posztolni, hogy az orosz égierő éjszakai támadása komoly károkat okozott az ozernei bázison.

Éjszaka minden eddiginél nagyobb elánnal támadták az oroszok az ukránokat, egyszerre vetetettek be cirkálórakétákat és drónokat is. Eleinte kevés konkrétumot lehetett tudni a találatokról, de azt az ukrán légierő is elismerte, hogy több esetben nem tudták megsemmisíteni a rakétákat, vagy a drónokat, ezért néhány városban robbanásokat lehetett hallani. Az egyik ezek közül a Zsitomir mellett található Ozorne, ahol az egyik legfontosabb légitámaszpont és katonai logisztikai központ található. A legfrissebb források szerint a rekordméretű támadás egy része itt okozott súlyos károkat.

NASA FIRMS data shows that large fires are burning at Ozerne Airbase in Zhytomyr Oblast, and in the nearby warehouses following 2 Kh-101 cruise missile and several Geran-2 drone impacts.A strong secondary explosion occurred shortly after the alarms were lifted in Zhytomyr… https://t.co/VdqoHMnwYJ pic.twitter.com/b6y7davrc5 https://t.co/VdqoHMnwYJ — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) July 9, 2025

A beszámoló szerint a NASA FIRMS adatai azt mutatják, hogy a területen jelentős tűz alakult ki, mivel legalább 2 Kh-101-es cirkálórakéta és több Gerány-2 drón is ide csapódott be. Arról írnak, hogy

tűz keletkezett a légibázis épületeinél, valamint a közeli raktáraknál is.

Másodlagos robbanásokról is hírt adtak, amely a felhalmozott készlet megsemmisülésével járhat. Az írják, hogy az időjárási körülmények (felhőtakaró és eső) ellenére most is jól kivehető, hogy a területen jelentős a hőség. Egy felvételt is csatoltak hozzá, amely szerint az egyik közeli raktár nagy lángokkal ég, de a kép hitelességét nem lehet ellenőrizni.

A single photo was released of the aftermath of the Kh-101, Kinzhal and Geran-2 drone strikes on Ozerne Airbase in Zhytomyr Oblast showing a burning warehouse facility. This is the source of one of the heat signatures seen on NASA FIRMS. https://t.co/OqikBorgwo pic.twitter.com/q4jHnjYZ4Q https://t.co/OqikBorgwo — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) July 9, 2025

Valószínűleg a következő napok műholdfelvételeiből derülhet majd ki, hogy valójában milyen károk keletkeztek a légibázison. Ukrajna egyelőre nem nyilatkozott a híresztelésekről. Egy harmadik felvételen maguk a becsapódások láthatóak, a csatolt leírás szerint ez a reptér elleni támadást mutatja:

What appears to be the arrival of two Russian Kynzhal hypersonic missiles and two Kh-101 cruise missiles at the Ukrainian air base in Ozerne, Zhytomyr Oblast, earlier this morning. Both NASA FIRMS and NOAA 20 conform large fires at the base.#OSINT #UkraineRussiaWar1/2 pic.twitter.com/UaKj8a1eC4 https://twitter.com/hashtag/OSINT?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — OSINT Intuit (@UKikaski) July 9, 2025

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images