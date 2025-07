Keményen felsült Moszkva csúcsfegyvere: bagatell hiba miatt semmisült meg az Altiusz-RU

Komoly veszteség érte az orosz légierőt, miután az egyik csúcsmodern fegyvernek szánt Altiusz-RU típusú, 2021-ben rendszeresített drón Tatárföldön lezuhant. A fegyver tervezését 2011-ben kezdték meg, az ukrán lap által megszerzett információk szerint mintegy 115 millió dollárt tett ki az üzlet. Ezeket eredetileg a haditengerészetnek szánták, de egyelőre semmit sem tudni arról, hogy pontosan hány darabról van szó, vagy mikor érkezhetnek meg az első példányok.

Russian government signed the contract for Altius UCAV acquisition https://t.co/Tm8Zp0giHr pic.twitter.com/qJOnBeQfNg https://t.co/Tm8Zp0giHr — Samuel Bendett (@sambendett) February 20, 2021

A 2025 júliusában azonban az egyik elkészült drón feltűnt Tatárföld egén, ám váratlanul egy családi házba csapódott, ezzel két ember halálát okozva. Az ukrán források szerint nagyon bagatell probléma okozta a balesetet:

egyszerűen megszakadt a kommunikáció a járművel, ezért az a földnek csapódott.

Az irányítás elvesztése ráadásul lakott terület felett történt.

️The wreckage of the Russian prospective heavy attack UAV https://t.co/adqwDVVCTu — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) July 8, 2025

A jármű elvesztése azért is különösen fájó Moszkvának, mivel ez ugyanannak a fejlesztési programnak az egyik része, mint a 2024-ben lelőtt Sz-70-es „Ohotnyik” drón. Akkor az orosz gépek azért lőtték le a saját drónjukat, mivel a mostanihoz hasonlóan elvesztették a kapcsolatot, ezzel együtt az ellenőrzést is a csúcsmodern fegyverrel, ezért az irányíthatatlanná vált.

A gyári adatok szerint egyébként egy kivételesen jó drónról van szó az Altiusz-RU esetében:

10 ezer kilométeres távolságot is tud,

12 kilométeres magasságba tud emelkedni

összesen 48 órán keresztül képes repülni.

Repülősúlya elérheti a 6 tonnát, hossza 11,6 méter, szárnyfesztávolsága 28,5 méter. Legnagyobb sebessége 250 km/h, és képes akár 1 tonna hasznos terhet is a levegőbe emelni. Mindez azt jelenti, hogy tud Kh-35U hajóelhárító rakétát is hordozni. A felszerelésének része az inerciális műholdas navigációs rendszer és radar is található benne. Szükség esetén felszerelhető megfigyelésre alkalmas eszközökkel is. Ezek alapján az orosz drón egyértelműen lekörözi az amerikai vetélytársát, az MQ-9 Reapert, de

a valóságban egyelőre a felsoroltak egyáltalán nem bizonyítottak, sőt, a mostani eset mutatja, hogy bőven van még min dolgozniuk az orosz hadmérnököknek is.

A címlapkép illusztráció, azon az amerikai MQ-9 Reaper látható. Címlapkép forrása: Getty Images