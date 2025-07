Olyan ponton szakadt át az ukrán védelem, amely szinte a háború óta betonstabilan tartotta magát

Julian Röpcke, német OSINT-elemző friss térképpel jelentkezett, egyben jelentette: az orosz inváziós erők elfoglalták Malinivka települést, Zaporizzsja régióban. Bár magának a falunak nincs igazán stratégiai jelentősége (korábban a lakosság az 1000 főt sem érte el), sokatmondó azonban, hogy

ez az első olyan település a régióban, amelyet 2022 óta el tudott foglalni az orosz hadsereg.

#NewsMap Russian invasion forces captured #Malynivka in Zaporizhzhia oblast. The village (formerly 873 inhabitants) is the first to be captured by Russia since 2022 (Robotyne and Pyatychatky changed factual ownership twice since). pic.twitter.com/9CBTU1JYfY https://twitter.com/hashtag/NewsMap?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw