Megérkezett Amerika válasza a Sahedekre: megvillantotta képességeit a LUCAS

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a Pentagon udvarán tekintette meg a LUCAS („Low-Cost Uncrewed Combat Attack System” vagyis „alacsony költségű, személyzet nélküli támadó rendszer) nevű új pilóta nélküli repülőgépet.

Hegseth examines the LUCAS kamikaze drone — developed by a U.S. defense startup and strikingly similar to Iran’s Shahed-136 and Russia’s Geran-2 UAVs. Proof that imitation really is the sincerest form of flattery. pic.twitter.com/SsSB0AdoOf https://t.co/SsSB0AdoOf