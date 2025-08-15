Váratlan bejelentés: Szerbia orosz segítséggel építene atomerőművet

Szerbia is belépne a nukleáris színtérre
Az egyeztetést követően az orosz nagykövet elmondta, hogy Oroszország érdekelt abban, hogy
Szerbiával együttműködjön az atomenergia békés célú felhasználása terén.
A szerb miniszter hozzátette, hogy már elkészült az előzetes technikai tanulmány, amelyben meghatározták a lehetséges következő lépéseket.
Ugyanakkor egy atomerőmű megépítése még messze van. Egyelőre még csak a szükséges feltételek egyeztetése zajlik, amelyek lehetővé tennék, hogy kb. öt év múlva valóban reálisan beszélhessünk egy atomerőmű esetleges megépítéséről
- tette hozzá. "Ez jelenleg az intézményi keret előkészítését jelenti, elsősorban a minisztériumon belül, majd ezt követően létre kell hozni az atomenergiával foglalkozó szabályozó szervezetet" - fogalmazott.
A szerb miniszter kiemelte, hogy leginkább technikai- és tudáscserére van szükségük ahhoz, hogy olyan személyzetet képezzenek ki, amely a jövőben képes lenne egy atomerőmű irányítására. Szerbia nem csak Oroszországgal, hanem Kínával, Franciaországgal, Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal is tárgyalt az esetleges együttműködésről. Dedovic azt is elmondta, hogy Szerbia tiszteletben tartja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség iránymutatásait.
Hosszú ideig jöhet még az orosz gáz
Az atomenergia mellett a földgáz is szóba került az egyeztetésen. Dedovic kiemelte, hogy Szerbia célja a jó partneri kapcsolatok folytatása Oroszországgal, ami egy új, hosszú távú földgázszállítási megállapodásban testesülhet meg. Ahogy arról márciusban beszámoltunk, Szerbia hosszú távú gázellátásának biztosítása érdekében egy 30 évre szóló szerződésről tárgyalt Oroszországgal.
Az egyeztetések részleteiről Dusan Bajatovic, a szerb Srbijagas állami földgázszolgáltató elnöke számolt be akkor, hangsúlyozva, hogy a felek már megállapodtak a szállítási mennyiségről, és a szerződés alapja a piacinál kedvezőbb árképzés lesz. Az új szerződés értelmében Szerbia évente 2,5 milliárd köbméter gázt kap majd a Balkán Áramlat vezetéken keresztül
Tehát jelenleg úgy néz ki, hogy a szerződési feltételek már adottak, azonban
egyelőre még nincs aláírt megállapodás a két fél között.
Külön pikantériát ad a témának, hogy szerdán az orosz és szerb sajtóban is felmerült az, hogy a szerb kormány és a Srbijagas szorosan együttműködik az orosz Gazprommal egy új gázvezeték terveinek kidolgozásán, amely többek között Magyarország felé is szállítana orosz gázt. Bár a mostani egyeztetésről szóló beszámoló nem tért ki erre a témára, érdemes megjegyezni, hogy a találkozó időpontja szinte egybeesett a hír nyilvánosságra kerülésével.
Még mindig nem dőlt el a NIS sorsa
A két tisztségviselő a mostani egyeztetésen továbbá kitért az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalának (OFAC) a nemzeti olaj- és gázipari vállalat, a Naftna Industrija Srbije (NIS) elleni szankcióra is.
Az amerikai szankciók januárban vették célba a Gazprom Neftet és a legalább 50%-os - tehát többségi - tulajdonában lévő vállalatokat, beleértve a pancsovai finomítót tulajdonló szerb NIS vállalatot is. A szankciós határidőt azonban többször is elhalasztották, ami nem is volt teljesen transzparens, így nehéz volt lekövetni azt, hogy hol is tart az ügy. Most viszont kiderült, hogy
Az intézkedéseket a közelmúltban ötödik alkalommal, augusztus 27-ig elhalasztották.
Ha élesedne az amerikai fenyegetés, az komoly kockázatot jelentene a régióban, hiszen a pancsovai finomító fontos szerepet játszik a közép-kelet európai térség üzemanyag-ellátásában. Tehát a határidőhöz közeledve érdemes lesz az OFAC honlapját nézegetni, hogy lesz-e újabb halasztás.
A magyar-szerb kőolajvezeték is szóba került
Az Algyőt és Újvidéket összekötő kőolajvezeték építésével kapcsolatban Dedovic elmondta, hogy a NIS, a Transnafta és a Mol továbbra is tárgyalnak a projekt kapacitáselosztási és pénzügyi vonatkozásairól, de hozzátette, hogy
a vezeték műszaki specifikációjáról már megállapodtak.
Bár az előzmények 2022-ig nyúlnak vissza, Orbán Viktor kormányfő és Alexander Vucic szerb államfő végül 2023 októberében állapodott meg arról, hogy közös olajvezeték építésbe fog a két ország a szerbek olajellátásának diverzifikálására. Ahogy akkor elhangzott: a cél az, hogy a Barátság II. vezetékkel is összekössék Szerbiát (amin keresztül Magyarország is hozzájut az orosz olajhoz), hogy azon keresztül lássák el a szerbeket is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
