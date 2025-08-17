  • Megjelenítés
Rendkívüli bejelentést tettek az európai nagyhatalmak: elképesztő diplomáciai nagyüzem készül a Fehér Házban, nemcsak Zelenszkijjel
Globál

Rendkívüli bejelentést tettek az európai nagyhatalmak: elképesztő diplomáciai nagyüzem készül a Fehér Házban, nemcsak Zelenszkijjel

Portfolio
Számos európai csúcsvezető is Volodimir Zelenszkijjel fog tartani Washingtonba az ukrán elnök Donald Trumppal folytatandó hétfői találkozójára - írja az AP.

Az amerikai hírügynökség szerint

a döntést feltehetően azzal a céllal hozták meg az európai politikusok, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése.

Jelenlétük emellett Ukrajna iránti támogatásukat és aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet egy békemegállapodásba. Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül, akik most látszólag saját szerepüket és álláspontjukat is ki szeretnék hangsúlyozni az orosz-ukrán béketeremtésben.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin meglepő új kijelentést tett a Trumppal folytatott tárgyalásáról

Itt vannak a részletek: ez Putyin követelése az ukrajnai háború befejezéséért cserébe

Európai vezetők is ott lehetnek majd Trump és Zelenszkij hétfői találkozóján

Bejelentette Zelenszkij: ő is az Egyesült Államokba utazik

Szabályosan ünnepelnek Oroszország vezetői a Trump-Putyin találkozó után

Nagyot nyert Putyin a Trump-találkozóval, de még nincs vége - 5 fontos válasz az alaszkai csúcsról

Ursula von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében közölte, ma délután Brüsszelben fogadja az ukrán elnököt, és részt vennek a tettre készek koalíciójának egyeztetésén.

Zelenszkij elnök kérésére csatlakozom a Trump elnökkel és más európai vezetőkkel tartandó holnapi fehér házi találkozóhoz

- tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.

Vasárnap gyors egymásutánban több európai és nato-vezető is bejelentette részvételét,

  • többek közt Emmanuel Macron francia elnök,
  • Friedrich Merz német kancellár,
  • Keir Starmer brit miniszterelnök,
  • Giorgia Meloni olasz kormányfő,
  • Alexander Stubb finn elnök,
  • és Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Merz az X-en a washingtoni csúcs témáiról is említést tett, mondván,

megbeszélést folytatunk Donald Trump amerikai elnökkel: a békefolyamat állásáról, a biztonsági garanciákról, a területi kérdésekről és Ukrajna további támogatásáról.

Keir Starmer kormányfői hivatala, a Downing Street közölte,

a miniszterelnök más európai partnerekkel együtt készen áll arra, hogy támogassa a tárgyalások következő szakaszát, és megerősíti, hogy addig támogatja Ukrajnát, amíg csak kell.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról

A kínai bürokraták fegyvere, ami még Trumpot is meghátrálásra kényszeríti

Diplomáciai vezércsel? A First Lady közvetlen üzenetet küldött Putyinnak

Olyan biztonsági malőr történt Amerikában, ami a Trump–Putyin-csúcs minden részletét kiadta

Olyan ellentámadásba kezdett Ukrajna, hogy az oroszok csak hátrálni tudnak a fontos frontvonalon

Fegyveres katonákat vetnek be Washington DC-ben – Trump kiadta a parancsot

A frontkatonák üzentek Trumpnak: „továbbra is siklóbombák fognak hullani ránk”

Úgy hagyják el tömegek a sokat irigyelt országot, mintha nem lenne holnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború percről percre szombat
Globál
Áttörés nélkül zárult a Trump-Putyin csúcs, de akár jövő héten jöhet az újabb kör - Híreink az ukrán frontról
Pénzcentrum
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility