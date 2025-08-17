Rendkívüli bejelentést tettek az európai nagyhatalmak: elképesztő diplomáciai nagyüzem készül a Fehér Házban, nemcsak Zelenszkijjel

Az amerikai hírügynökség szerint
a döntést feltehetően azzal a céllal hozták meg az európai politikusok, hogy ne ismétlődhessen meg Trump és Zelenszkij februári, rendkívül feszült hangulatban telt ovális irodai megbeszélése.
Jelenlétük emellett Ukrajna iránti támogatásukat és aggodalmukat is jelzi afelől, hogy Washington akarata ellenére kényszerítheti bele Kijevet egy békemegállapodásba. Trump pénteken Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán és európai fél részvétele nélkül, akik most látszólag saját szerepüket és álláspontjukat is ki szeretnék hangsúlyozni az orosz-ukrán béketeremtésben.
This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC. At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025
Ursula von der Leyen az X-en közzétett bejegyzésében közölte, ma délután Brüsszelben fogadja az ukrán elnököt, és részt vennek a tettre készek koalíciójának egyeztetésén.
Zelenszkij elnök kérésére csatlakozom a Trump elnökkel és más európai vezetőkkel tartandó holnapi fehér házi találkozóhoz
- tette hozzá az Európai Bizottság elnöke.
Vasárnap gyors egymásutánban több európai és nato-vezető is bejelentette részvételét,
- többek közt Emmanuel Macron francia elnök,
- Friedrich Merz német kancellár,
- Keir Starmer brit miniszterelnök,
- Giorgia Meloni olasz kormányfő,
- Alexander Stubb finn elnök,
- és Mark Rutte, a NATO főtitkára.
Merz az X-en a washingtoni csúcs témáiról is említést tett, mondván,
megbeszélést folytatunk Donald Trump amerikai elnökkel: a békefolyamat állásáról, a biztonsági garanciákról, a területi kérdésekről és Ukrajna további támogatásáról.
Morgen reise ich mit Präsident @ZelenskyyUa und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs nach Washington. Wir tauschen uns mit US-Präsident Trump aus: zum Stand der Friedensbemühungen, Sicherheitsgarantien, territorialen Fragen und der weiteren Unterstützung der Ukraine. https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 17, 2025
Keir Starmer kormányfői hivatala, a Downing Street közölte,
a miniszterelnök más európai partnerekkel együtt készen áll arra, hogy támogassa a tárgyalások következő szakaszát, és megerősíti, hogy addig támogatja Ukrajnát, amíg csak kell.
