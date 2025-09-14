  • Megjelenítés
Összeomolhat a többpártrendszer Törökországban
Globál

Összeomolhat a többpártrendszer Törökországban

Portfolio
A török bíróság hétfőn dönt a fő ellenzéki párt vezetőjének sorsáról, ami próbára teheti a demokrácia és az autokrácia közötti egyensúlyt az országban, miután közel egy éve tart a párt elleni jogi fellépés - írja a Reuters.

A Köztársasági Néppárt (CHP) több száz tagját tartóztatták le korrupciós és terrorizmussal kapcsolatos vádak miatt, köztük Erdogan elnök fő politikai riválisát, Ekrem Imamoglu isztambuli polgármestert is. A példátlan fellépés, amely meggyengítette a CHP vezetői rangsorát, tovább erősítette a kritikusok aggodalmait Törökország autokratikus irányba történő elmozdulásával kapcsolatban.

A centrista CHP, amely tagadja az ellene felhozott vádakat, fej-fej mellett áll Erdogan iszlám gyökerű, konzervatív AK pártjával (AKP) a közvélemény-kutatásokban. A párt harcias, rekedt hangú vezetője, Ozgur Ozel Ekrem Imamoglu őrizetbe vétele óta egyre nagyobb jelentőségre tett szert.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan kihívót kaphat Erdogan, aki fenekestül feforgathatja Törökországot

Börtönre ítélték Erdogan legfőbb ellenlábasát

Fokozódik a nyomás: sorban börtönzik be az ellenzéki polgármestereket Törökországban

Ozel politikai jövője forog kockán a hétfői döntésben, amikor egy ankarai bíróság határoz arról, hogy érvényteleníti-e a CHP 2023-as kongresszusát állítólagos eljárási szabálytalanságok miatt. Ha így dönt – ahogy a legtöbb elemző várja –, Ozelt megfosztanák a CHP elnöki tisztségétől.

A bíróság ezután kinevezhet egy vagyonkezelőt a párt irányítására, vagy visszahelyezheti a korábbi elnököt, Kemal Kilicdaroglut, akit Erdogan legyőzött a 2023-as választásokon. A döntést el is halaszthatják.

Ha ilyen bírósági puccs történik a fő ellenzék ellen, az a többpártrendszer összeomlását jelentené Törökországban

- nyilatkozta Berk Esen, a Sabanci Egyetem politikai elemzője.

Egy ilyen döntés tovább gyengíthetné az ellenzéket és belső viszályokat okozhatna, növelve Erdogan esélyeit hatalma meghosszabbítására. A CHP, a modern Törökország alapítójának, Mustafa Kemal Atatürknek a pártja, alaptalannak és politikailag motiváltnak tartja az ellene felhozott vádakat.

Erdogan kormánya ezt visszautasítja, és azt állítja, hogy a bíróságnak időre van szüksége a CHP korrupciós ügyeinek kivizsgálásához. Az elnök a héten kijelentette, hogy a bírósági döntések figyelmen kívül hagyása "a jogállamiság nyílt megsértése. Az ilyen felelőtlenséget nem fogjuk tolerálni".

Az első CHP-letartóztatások tavaly októberben kezdődtek. Amikor Imamoglut márciusban őrizetbe vették, a líra és a török eszközök zuhantak. A piacok két héttel ezelőtt ismét estek, amikor egy bíróság elrendelte a párt isztambuli tartományi vezetőjének eltávolítását.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ozel kijelentette, hogy a CHP nem adná át pozícióját egy bírósági döntés nyomán, és hogy ő maradna az ankarai székházban. Szükség esetén milliókat hívna az utcára tiltakozni. A CHP küldötteinek többsége már rendkívüli kongresszust hívott össze szeptember 21-re Ozel újraválasztására.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Erdem Sahin

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Ricardo

Milton Friedman és az MMT

Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mohamed bin Abdul Rahmán asz-Száni sejk Katar miniszterelnöke és külügyminisztere Marco Rubio amerikai külügyminiszter
Globál
Megszólalt a kulcsfontosságú hatalom a béketárgyalások jövőjéről – Komoly fenyegetést kapott Izrael
Pénzcentrum
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility