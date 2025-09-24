Kiderült, mekkora árat fizet Oroszország a háborúért: egy szám, ami mindent elmond a veszteségekről

Ebben a háborúban, amelyet ők kezdtek el, az orosz veszteségek most hússzor nagyobbak, mint a szovjet veszteségek Afganisztánban. Ebben a háborúban, amelyet folytatnak, nehezen tudnak toborozni, és egyes területeken a készleteik olyan alacsonyak, hogy az 1950-es évekből származó katonai felszerelésekhez folyamodnak

– fogalmazott Cooper.

A Szovjetunió 1979 és 1989 között viselt afganisztáni háborújában a szovjet hadsereg mintegy 14 ezer katonája vesztette életét. A háború kudarca és a súlyos veszteségek erőteljesen hozzájárultak a Szovjetunió összeomlásához.

Az ENSZ BT ülésén a brit külügyminiszter újabb lépésekkel fenyegette meg az orosz delegációt.

Azt mondom az Oroszországi Föderáció képviselőjének, hogy a gyengélkedő gazdaságukat, az olaj- és gázbevételeiket fogjuk célba venni, amelyek ezt a háborút finanszírozzák

– mondta.

Az energiabevételek csökkenése megszorongatja az állami költségvetést, és az olajbevételek most ötéves mélyponton vannak, de mi tovább fogunk menni. Ne legyenek kétségeik

– tette hozzá.

Cooper hangsúlyozta, hogy Ukrajna most és az elkövetkező évtizedekben is élvezi az Egyesült Királyság rendíthetetlen támogatását.

Címlapkép: Yvette Cooper brit külügyminiszter felszólal az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) a NATO-tagországok légterének Oroszország általi megsértése miatt Észtország kezdeményezésére összehívott rendkívüli ülésén a világszervezet New York-i székházában 2025. szeptember 22-én. MTI/AP/Yuki Iwamura